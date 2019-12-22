الرئيس الكوري الديمقراطي يجتمع بكبار المسؤولين العسكريين لبحث سبل تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد

بيونغ يانغ-سانا

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية اليوم أن الرئيس كيم جونغ اون عقد اجتماعا ضم كبار المسؤولين العسكريين لبحث سبل تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

وقالت الوكالة إن الاجتماع “بحث وقرر إجراءات تنظيمية وهيكلية وقضايا مهمة من أجل تطوير حاسم للدفاع الوطني الشامل وقضايا جوهرية لتطوير مستدام وسريع للقدرات العسكرية للدفاع عن النفس” مشيرة إلى أن كيم قدم خلال الاجتماع الثالث الموسع للجنة العسكرية المركزية لحزب العمل الكوري تحليلا وإيجازا حول الوضع المعقد داخليا وخارجيا.

وتؤكد كوريا الديمقراطية بشكل دائم أن كل ما تقوم به من تطوير لقدراتها العسكرية يأتي في إطار الدفاع عن النفس في مواجهة التهديدات والاستفزازات الأمريكية العلنية وذلك في ظل إصرار واشنطن على سياساتها العدائية ضد بيونغ يانغ وفرضها عقوبات جائرة عليها.

تابعوا آخر الأخبار عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط:

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency