ترانيم وأغان بـ 13 لغة في أمسية ميلادية لجوقة مار أفرام السرياني باللاذقية

اللاذقية-سانا

ترانيم وأغان بـ 13 لغة صدحت بها حناجر 32 شاباً وشابة من جوقة مار أفرام السرياني البطريركية بقيادة المايسترو شادي سروة خلال أمسية ميلادية بعنوان “من الشرق” أحيتها مساء اليوم في كنيسة سيدة اللاذقية للموارنة.

الأصوات العذبة والأداء المتقن والتنوع والتناغم بين أعضاء الفرقة كانت كفيلة بإدخال الفرح إلى قلوب الحاضرين من كبار وصغار وسط أجواء ميلادية رائعة.

وعبر المطران بطرس قسيس المعتمد البطريركي لأبرشية حلب واللاذقية للسريان الأرثوذكس في تصريح لمراسلة سانا عن سعادته باستضافة الجوقة قادمة من دمشق لمشاركة أبناء مدينة اللاذقية احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد مشيراً إلى تزامن الاحتفالات مع الانتصارات الجديدة التي يسطرها أبطال الجيش العربي السوري على الإرهاب.

بدوره قال سروة مدير الجوقة أن فعالية اليوم تندرج ضمن سلسلة أمسيات “أبناء الحياة” في موسمها الرابع وتحمل عنوان “من الشرق” لأن ميلاد السيد المسيح وبشرى الخلاص انطلقت من هذه البلاد وانتقلت إلى العالم.

وأوضح أن القسم الأكبر من الترانيم والأغاني كان بلغات شرقية كالسريانية والكلدانية والقبطية وبلدان أوروبا الشرقية التي شهدت البدايات الأولى للمسيحية كالروسية والهنغارية ودول الشرق الأقصى كالصين واليابان وغيرها.

سارة لطيفة ونهلة عويس من أعضاء الجوقة أوضحتا أن الهدف من الفعالية إيصال رسالة محبة وسلام ونشر أجواء الميلاد المجيد وزرع البهجة في قلوب الجميع لأن السوريين شعب محب للحياة والفرح.

ومن الحضور تحدثت لبيبة سكيف عن سعادتها وفرحها بالأجواء المميزة التي تضفيها هذه الأمسيات الميلادية.

وتأسست جوقة مار أفرام السرياني البطريركية بدمشق عام 1980 بهدف الحفاظ وتسليط الضوء على التراث السرياني الغنائي الديني والشعبي والمشاركة الفعالة في الحياة الموسيقية وأحيت العديد من الأمسيات في سورية ولبنان وأقامت العديد من المبادرات المجتمعية ومنها المسابقة الأولى للفنون من أجل السلام والاحتفالية العالمية ليوم السلام بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

رشا رسلان