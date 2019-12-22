طرطوس… حفلات غنائية في الهواء الطلق لكورال أرجوان

طرطوس -سانا

تشمل فعالية “موسيقى ع الطريق نغني معاً للفرح والسلام” حفلات غنائية تقام بالهواء الطلق في عدة ساحات وحدائق بمدينتي طرطوس وبانياس.

الفعالية التي يقيمها كورال أرجوان بالتعاون مع جمعيتي فضا للتنمية المجتمعية وأصدقاء الموسيقا في طرطوس احتفالاً بعيد الميلاد المجيد وبالتزامن مع يوم الكورال العالمي شهدت اليوم حفلات غنائية في حديقة 6 تشرين ومنطقة الغمقة إضافة إلى شارع هنانو حيث قدم كورال أرجوان من فئة الكبار الذي يضم ما يقارب 60 شخصا مجموعة من الأغاني بلغات مختلفة تنتمي

لعدة دول عن عيد الميلاد منها اللاتينية والإنكليزية والإسبانية والفنزويلية فضلاً عن أغان عربية منها ليلة عيد وحلوة يا بلدي.

وأوضح بشر عيسى قائد كورال أرجوان ورئيس جمعية أصدقاء الموسيقا أن مبادرة “موسيقا ع الطريق” هي الثانية للكورال حيث يسعى من خلالها لنشر ثقافة الموسيقا في الشارع ضمن المجتمع والموجودة في معظم دول العالم والدمج المجتمعي وجذب الناس لهذا النوع من الفن لافتا إلى أن المبادرة لاقت إقبالا كبيرا من الناس ونشرت أجواء الفرح بينهم.

بدورها أوضحت رين عرنوق رئيس مجلس إدارة جمعية فضا أن الفعالية جاءت ضمن نشاطات مبادرة “هدية إلك ولغيرك” التي أطلقتها الجمعية منذ خمس سنوات مؤكدة أن الغاية منها هي خلق نوع من البهجة والفرح في الأعياد حيث تقوم المبادرة على توزيع الهدايا لأطفال من أبناء العائلات غير الميسورة وعائلات الشهداء والجرحى.

وبينت عرنوق أن التشاركية هي من القيم الأساسية للجمعية ما دفعها لإطلاق هذه الفعالية الموسيقية .

أليسار عيسى