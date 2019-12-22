محلل عسكري مصري : واشنطن تحاول عرقلة انتصارات الجيش السوري على التنظيمات الإرهابية

القاهرة -سانا

أكد المحلل العسكري المصري اللواء حمدي جبر أن تزامن الإجراءات الاقتصادية القسرية الأمريكية ضد الشعب السوري عبر ما يسمى “قانون قيصر” مع استهداف المنشأت النفطية السورية يفضح حقيقة المخطط الأمريكي الرامي إلى محاولة عرقلة تقدم الجيش العربي السوري وانتصاراته على الإرهاب ولا سيما في محافظة إدلب.

وقال جبر في تصريح لمراسل سانا في القاهرة إن واشنطن منزعجة من الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على التنظيمات الإرهابية التي تنفذ المخططات الأمريكية معربا عن ثقته بأن هذه الاجراءات الأمريكية العدائية لن تؤثر على إرادة الجيش في تحقيق الانتصار النهائي وتحرير الأرض السورية من التنظيمات الإرهابية وداعميها.

ودعا جبر إلى تبني موقف عربي حاسم لمواجهة تلك السياسات الأمريكية التي تخدم الكيان الصهيوني ومؤامراته .