أمسية طربية في ختام مهرجان “رنوا جراس” بحمص القديمة

حمص-سانا

ضمن أجواء من الفرح اختتمت اليوم فعاليات مهرجان “رنوا جراس” الخامس بأمسية طربية أحيتها الموهبة الصاعدة ميسا أبو ديب .

وقدمت أبو ديب مجموعة من الأغاني لمناسبة عيد الميلاد برفقة مجموعة من العازفين الشباب على آلات العود والكمان والبيانو والناي والإيقاع في الصالة الجديدة المجاورة لكنيسة القديس جاورجيوس بحي الحميدية في حمص القديمة.

الأمسية التي شهدت اكتظاظاً جماهيرياً لافتاً شكلت لوحة جميلة لاستذكار طقوس الميلاد المجيد التي تعيشها حمص للسنة الخامسة بعد إعادة الأمن والاستقرار لها كما تخلل الأمسية إعلان لنتائج برامج مواهب حمص حيث فازت بالمرتبة الأولى الشابة نوشيك قيلجيان وبالثانية ريمون سلامة.

المطران جورج أبو زخم راعي الأبرشية للروم الأرثوذكس وصف مهرجان هذا العام والذي استمر على مدى أسبوعين بالمميز عن الأعوام السابقة لأنه أعاد وبقوة الحياة بأجمل صورها إلى حمص القديمة وأظهر محبة الناس وتكاتفهم وعملهم على نشر ثقافة الفرح للجميع .

منظمة المهرجان غزل برجود مدير عام شركة ديجيتال ماركتنك لاينر رأت أن المهرجان شكل نقلة نوعية مميزة في حمص القديمة بفضل أجواء الفرح التي أسهم بإضفائها على النفوس والمكان والفعاليات المتنوعة التي حفل بها وميزته من مسابقات وجوائز وأمسيات منوعة.

الفنانة أبو ديب نوهت بتنوع المهرجان الذي رعى المواهب الشابة والمسرحيات والنشاطات الاجتماعية والترفيهية التي شملت مختلف الأعمار وشرائح المجتمع.

الفائزان بنتائج المواهب قيلجيان وسلامة عبرا عن سعادتهما بالمشاركة في منافسات المسابقة التي أعطتهما حافزاً للنجاح والتميز منوهين بأجواء الفرح التي شهدها المهرجان فكان فرصة طيبة لتسليط الضوء على المواهب وتشجيعها.

وتضمن المهرجان على مدى الأسبوعين الماضيين كرنفالاً جاب شوارع حمص القديمة ومقطوعات وألحاناً ميلادية وإضاءة لشجرة الميلاد ومعارض ونشاطات للأطفال وأمسيات موسيقية وترانيم.