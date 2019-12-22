كورال الكنارة الروحية وأوركسترا أورفيوس ضمن أمسية ميلادية على مسرح الحمراء

دمشق -سانا

جمهور كبير من مختلف الأعمار ملأ قاعة مسرح الحمراء بدمشق ليشارك في احتفال الميلاد الذي أحياه كورال الكنارة الروحية بمشاركة أوركسترا اورفيوس بقيادة المايسترو أندريه المعلولي.

وعبر أداء موسيقي جمع بين مهارة وحرفية وفخامة الأوركسترا وعفوية وجمال أطفال الكورال استمتع الجمهور بمجموعة من الأغاني المستوحاة من روح عيد الميلاد المجيد.

كما قام كل من الفرقة والكورال بالتنويع في الأغنيات المقدمة والتي استوحي بعضها من التراث الكنسي فضلاً عن أداء ترانيم متنوعة وسط جو احتفالي بتناغم مع أجواء العيد ويحتفي بالحياة والأمل اللذين تنبض بهما مدينة دمشق.

وتفاعل الجمهور مع حالة السعادة التي نشرها أطفال الكورال بعفوية وجمال أدائهم لتأتي المقطوعات الموسيقية التي تعبق بروح العيد وتضفي على الأمسية نكهة احتفالية خاصة.

يذكر أن كورال الكنارة الروحية هو جوقة كنسية تابعة لبطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس تأسست عام 2015 بهدف إحياء التراث الكنسي تعمل بقيادة الشماس ملاتيوس شطاحي.

أما أوركسترا أورفيوس فتأسست عام 2004 على يد المايسترو أندريه المعلولي وتتكون من نحو 30 عازفاً وعازفة وتقدم بصورة متصلة برامج فنية تشمل الكثير من الأعمال الموسيقية الشهيرة لأهم المؤلفين العالميين.

ميس العاني