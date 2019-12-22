الجيش الليبي يعلن احتجاز سفينة تابعة للنظام التركي

طرابلس-سانا

أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري اليوم احتجاز سفينة تابعة للنظام التركي قبالة ساحل مدينة درنة.

وقال المسماري في بيان نقله موقع الوسط الليبي “تم جر السفينة إلى ميناء رأس الهلال للتفتيش والتحقق من حمولتها واتخاذ الاجراءات المتعارف عليها دولياً في مثل هذه الحالات” لافتاً إلى أن السفينة تحمل علم غرينادا ويقودها طاقم يتكون من أتراك.

وأضاف أن السرية البحرية “المقاتلة سوسة” احتجزت السفينة وألقت القبض على طاقمها أثناء القيام بدورية في المياه الإقليمية الليبية قبالة ساحل درنة.

وكان مدير التوجيه المعنوي في الجيش الليبي العميد خالد المحجوب أكد في وقت سابق اليوم أن لدى الجيش القدرة والقوة والإرادة الشعبية التي تمكنه من مواجهة كل مخططات النظام التركي مشيراً إلى أن سلاحي الطيران والبحرية في حالة تأهب تام لاستهداف أي قوات أجنبية.