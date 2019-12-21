الجمعية الوطنية في كوبا تختار رئيس وزراء جديداً للبلاد

هافانا -سانا

اختارت الجمعية الوطنية في كوبا “البرلمان” اليوم مانويل ماريرو لشغل منصب رئيس الوزراء عملا بالدستور الجديد للبلاد الذي فصل بين مهام رئيس الوزارء ورئيس الجمهورية.

وقال الرئيس الكوبي ميغل دياز كانيل لدى طرحه اسم ماريرو أمام أعضاء الجمعية إن مقترح اختيار ماريرو لقي الموافقة الواجبة من قبل المكتب السياسي للحزب الشيوعي.

وانعقدت الجمعية الوطنية في كوبا والتي تجتمع في دورتين عاديتين سنويا أمس واليوم لأجراء بعض التغييرات التي شملها التعديل الدستوري الذي اعتمد في نيسان الماضي وبينها إعادة منصب رئيس الوزراء.

ومنذ وصول دياز كانيل إلى السلطة قبل عام وثمانية أشهر تمت إعادة توزيع أغلبية الحقائب الوزارية من جديد كما تم خلال جلسة البرلمان الكوبي اليوم إقرار تعديلات على ستة وزارات.

وشغل ماريرو البالغ من العمر 56 عاماً والحائز على شهادة في الهندسة المدنية منصب وزير السياحة في كوبا.