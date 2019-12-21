برلماني مصري: واشنطن تحاول عرقلة انتصار سورية في حربها على الإرهاب

القاهرة-سانا

أكد عضو مجلس النواب المصري عادل شهاب الدين الشريف أن الإدارة الأمريكية تحاول عرقلة انتصار الدولة السورية في حربها ضد الإرهاب من خلال إجراءاتها الاقتصادية القسرية ضد الشعب السوري.

وقال الشريف في تصريح لمراسل سانا في القاهرة إن “واشنطن تستهدف محاصرة سورية وإضعافها بسبب الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري ضد التنظيمات الإرهابية ولا سيما في إدلب”، لافتاً إلى أن الخطوة الأمريكية بإقرار ما يسمى “قانون قيصر” جاءت في الوقت الذي استهدفت فيه المنشآت النفطية السورية، ما يؤكد أن واشنطن تعمل للتغطية على جرائم الإرهاب الذي بدوره يعمل في إطار المخطط الصهيوأمريكي الرامي إلى تقسيم المنطقة.

وشدد الشريف على أن سورية ستبقى قوية رغم مخططاتهم معرباً عن ثقته الكاملة لأن الجيش العربي السوري سيحرر ما تبقى من أراضي دولته من التنظيمات الإرهابية ولافتا إلى أن انتصارات سورية طيلة السنوات الماضية خير برهان على أنها أكبر مما يحاك ضدها من مؤامرات.