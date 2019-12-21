احتفال وإضاءة شجرة الميلاد في قرية ضهر صفرا بطرطوس

طرطوس – سانا

أقيم في قرية ضهر صفرا بمحافظة طرطوس اليوم احتفال بعيد الميلاد المجيد تضمن إضاءة شجرة ومغارة وتمنيات بأن يعم الفرح والسلام كل ربوع سورية.

الأب حبيب دانيال راعي كنيسة مار جرجس قال:”نتمنى لبلادنا الأمان والاستقرار والفرح لأنها تستحق الأجمل دائماً” لافتا إلى أن الشجرة ترمز للحياة والسلام والمغارة تدل على التواضع والبساطة التي عاشها السيد المسيح ونادى بها.

ونوه الأب دانيال ببطولات الجيش العربي السوري وتضحياته الجسام دفاعاً عن الوطن ومن أجل أمانه وقال: لولا هذه التضحيات ما كنا نعيد اليوم بفرح وسلام متمنيا أن يكون العيد بشرى سلام وأمان ونصر على أعداء سورية.

أهالي القرية عبروا عن تمنياتهم بالعيد حيث أعرب كل من ريتا وسوف وبشار عشي عن أملهم بأن يحمل الميلاد الفرح والسلام لكل بيت سوري.

وتركت إضاءة الشجرة والمغارة أثرا خاصا في قلوب الأطفال الذين اندفعوا لالتقاط الصور مع عائلاتهم منتظرين بابا نويل بفارغ الصبر ليحمل لهم الهدايا كما قال الطفل جورج بشارة فيما وجدت الطفلة ريتا جرحس فرصة لتلتقط صورة أمام شجرة الميلاد بأضوائها وزينتها الجميلة.