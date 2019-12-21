سورية ميلادك سلام… عروض فنية وكشفية وتراتيل في القصاع بدمشق

دمشق-سانا

مع أمنيات السلام لسورية والعالم أحيت الفرقة العامة للموسيقا (كشاف الزيتون) للروم الملكيين الكاثوليك مساء اليوم حفل (سورية ميلادك سلام) بمنطقة القصاع في دمشق.

وتضمنت الاحتفالية إضاءة شجرة الميلاد واستعراضا موسيقيا كشفيا للفرقة العامة وترانيم ميلادية لكورال جوقة سنابل المحبة من دير القديس جرمانوس وأغاني بلغة السيد المسيح قدمتها فرقة معلولا الأرامية وحفلا فنيا للفنانين شادي جميل وطوني قوبا.

وفي تصريح لـ سانا قال الارشمندريت نعيم الغربي كاهن رعية كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك بدمشق: “في كل عام وبذكرى ميلاد السيد المسيح تعاد ولادة السلام في حياتنا” مشيرا إلى أن احتفالية اليوم تنشر الفرح في قلوب أبناء المنطقة والأمل بولادة سورية من جديد.

بدروه أوضح قائد الفرقة العامة للموسيقا كشاف الزيتون إبراهيم أبو حنا أن الفعالية تنظم للعام الثاني وسط منطقة القصاع وهي رسالة للعالم أن سورية منبع المحبة والسلام.

مدير سياحة دمشق المهندس طارق كريشاتي رأى أن هذه الفعاليات دليل على أن سورية بخير بعد إعادة الأمن والاستقرار إلى معظم أراضيها بفضل تضحيات الجيش العربي السوري.

من جانبه أشار رئيس مجلس محافظة مدينة دمشق خالد الحرح إلى أن المدينة تشهد في هذه الفترة احتفالات وفعاليات متنوعة احتفالا بعيد الميلاد المجيد والنصر الذي تحقق على يد أبطال الجيش العربي السوري وتأكيدا لصمود السوريين واستحقاقهم للحياة.

عدد من الأهالي عبروا لمراسلة سانا عن أملهم بأن يحمل الميلاد السلام والأمن لكل السوريين وأعربت كل من كريستين حنا وريتا اسبر وميري أبو كسم عن تقديرهم وامتنانهم لتضحيات الجيش العربي السوري التي أعادت الفرح إلى قلوبهم.