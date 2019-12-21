الغرفة الفتية الدولية-دمشق تختتم مشاريع عام 2019… 30 مشروعاً وصلت لخمسة آلاف مستفيد

دمشق-سانا

أعلنت الغرفة الفتية الدولية-دمشق اليوم اختتام مشروعاتها وفعالياتها للعام 2019 ضمن حفل تضمن تكريم الشركاء الذين دعموها لتحقيق أثر إيجابي في المجتمع وأعضائها المميزين في العمل.

رئيسة الغرفة الفتية الدولية بدمشق المحامية لمى عصام الجمل أوضحت أن الغرفة التي تعمل منذ عام 2005 في مجال ابتكار وإبداع مشروعات تسهم بتنمية الإنسان والمجتمع والاقتصاد أنجزت خلال عام 2019 ثلاثين مشروعاً وفعالية عبر 115 نشاطاً ووصلت بشكل مباشر إلى أكثر من 5 آلاف مستفيد بالتعاون مع 65 شريكاً في العمل المجتمعي.

وعن خطة العام القادم كشفت آلاء العظم الرئيس المحلي للغرفة لعام 2020 أنها ستركز على مساعدة الشباب للعودة إلى سوق العمل وتأهيلهم حسب احتياجات المجتمع مبينة أن الجديد عن السنوات الماضية هو برلمان اليافعين حيث سيتم التركيز على تنمية مهاراتهم ليكونوا مواطنين فعالين بمجتمعهم ومساهمين مستقبلا في صياغة قوانين وسياسات بلدهم.

ومن مؤسسي الغرفة في سورية بين عمر الخيمي أن الغرفة تمكنت من إنجاز خططها للعام الحالي رغم تحديات وصعوبات الظروف الراهنة ونفذت مشروعات تنموية وتربوية هادفة كمشروع أبناء الحياة الموجه للأطفال وبرامج تنمية مهارات الخطابة والمناظرة وتعليم مبادئ المحاسبة والإدارة والقراءة وغيرها والتي تصب بهدف تمكين الشباب.

والغرفة الفتية الدولية شبكة عالمية للمواطنين الفعالين الشباب بين الـ 18 والـ 40 عاماً وتتواجد في أكثر من مئة دولة وتهدف إلى توفير فرص التطوير التي تمكن الشباب من خلق التغيير الإيجابي.

بشرى برهوم