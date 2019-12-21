الجيش اللبناني يعيد فتح الطرق في بيروت وطرابلس

بيروت – سانا

أعاد الجيش اللبناني فتح الطريق الدولي الرئيس بين المنية والعبدة في عكار شمال لبنان بعد أن قطعه محتجون اليوم وذلك تسهيلاً لحركة أهالي المنطقة وتأمين حاجاتهم.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن الجرافات عملت على رفع الردميات والأتربة عند مستديرة العبدة وعند جسر المحمرة وبدأت الحركة تعود تدريجيا إلى هذا الطريق الحيوي والأساسي عند المدخل الجنوبي لعكار.

كما منع الجيش قطع طريق طرابلس بيروت البحرية في حين بقي أوتوستراد طرابلس بيروت الرئيس مقطوعاً ونفذ عناصر من الجيش انتشارا واسعا في مختلف شوارع بيروت وأحيائها وعند تقاطعات الطرقات للتدقيق بهويات الشبان على الدراجات النارية وتوقيف المطلوبين منهم.

وعمل الجيش اللبناني لليوم الثاني على منع إغلاق الطرق في العاصمة بيروت بمناطق كورنيش المزرعة وفردان وقصقص بعد أن حاول المئات من المحتجين الاعتصام مقفلين المسلك المؤدي إلى منطقة البربير.

وأفادت غرفة التحكم المروري عن إعادة قطع اوتوستراد السعديات الواصل بالجنوب اللبناني بالاتجاهين كما تم قطع طريق المرج ومفرق قب الياس في البقاع بالإطارات المشتعلة من قبل بعض المحتجين في حين منعهم الجيش اللبناني من قطع طريق بيروت باتجاه خلدة والجنوب.

إلى ذلك نفذ عدد من الاشخاص وقفة احتجاجية أمام مبنى مؤسسة كهرباء لبنان دعوا فيها إلى الامتناع عن دفع الضرائب والرسوم والتوقف عن تسديد القروض المصرفية المستحقة كذلك نفذ محتجون وقفة مماثلة أمام مقر مؤسسة الكهرباء في صيدا.