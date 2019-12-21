توقيع كتاب (أشياء العالم الصغير) للأديب وفيق سليطين

اللاذقية-سانا

احتضنت اليوم قاعة معرض الكتاب في دار الأسد للثقافة باللاذقية توقيع المجموعة الشعرية “أشياء العالم الصغير” للشاعر الدكتور وفيق سليطين وذلك ضمن فعاليات مهرجان اللاذقية الثقافي الثاني.

وتنتمي المجموعة إلى نمط الشعر العربي الحديث التي وصفها سليطين في تصريح لـ سانا بأنها ليست مجرد اشياء بل صور ومرايا تعكس حضورنا في العالم لتصبغ عليه ضرباً من المعنى معتبرا أن “أشياء العالم الصغير” أشبه ببطاقات تفتح بعداً جديداً للأشياء لا نلتفت إليها وتركز على التقاط الأشياء اليومية ومنها ما قد يبدو عابرا لتعيده إلى بؤرة الضوء وتكشف فيه معنى جديدا لحياتنا ووجودنا.

الأديب سليطين الذي كرمه المهرجان رأى أن التكريم كان له وقع خاص في نفسه كونه جاء ضمن مجموعة من الشخصيات التي سجلت حضوراً في مجالات مختلفة ولأنه جاء رغم أوزار الحرب والمحن التي خضناها.

“اشياء العالم الصغير” مجموعة شعرية صادرة عن الهيئة العامة السورية للكتاب تقع في 111 صفحة من القطع المتوسط.

والأديب سليطين من مواليد عام 1961.. حائز على دكتوراه في اللغة العربية وآدابها “جامعة القاهرة”1995 باختصاص أدب ونقد.. له العديد من الكتب النقدية المطبوعة منها “الشعر الصوفي بين مفهومي الانفصال والتوحد” الحائز على جائزة وزارة الثقافة بدمشق 1991 وكتاب “الزمن الأبدي” الحائز على جائزة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام 1998 إضافة إلى العديد من الأعمال الشعرية منها “أسفارالكائن الآخر” و”في سماءالهديل” و”العتبات”.

وكانت فعاليات اليوم الثالث من المهرجان تضمنت جلسة حوارية مع الفنان جرجس جبارة وعرضا مسرحيا للأطفال بعنوان “ميشو ومارد الغابة” في ثقافي عين البيضا إضافة إلى مناقشة رواية زوربا بدار الأسد إضافة إلى عرضين موسيقيين لفرقة كولدن تريو بقاعة كنيسة اللاتين وفرقة نادي حكايا الفن بدار الأسد للثقافة.

فاطمة ناصر