إيفرتون يكتفي بالتعادل مع أرسنال في الدوري الإنكليزي

ليفربول-سانا

اكتفى إيفرتون بالتعادل دون أهداف مع ضيفه أرسنال اليوم في الجولة الـ18 من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت المباراة على غير التوقعات بنسق بطيء من كلا الفريقين لتنتهي دون أي خطورة أو تهديد حقيقي للمرمى ويكتفي الفريقان بتدوير الكرة في وسط الملعب مع افتقاد اللمسة الحاسمة.

وبذلك ارتفع رصيد أرسنال إلى 23 نقطة ليرتقي إلى المركز التاسع كما رفع إيفرتون رصيده إلى 19 نقطة ليصبح في المركز الـ15.

يذكر أن نادي إيفرتون عين المدرب كارلو أنشيلوتي قبل نحو ساعة من انطلاق المباراة ليشاهد لمحات من فريقه من المدرجات وهو ما فعله أيضا ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال الجديد الذي تم الإعلان عن توليه المسؤولية أمس الجمعة.