الجمعية الفلكية السورية: غداً أقصر الأيام نهاراً وأطولها ليلاً

دمشق-سانا

يحل غداً أول أيام الشتاء في النصف الشمالي من الكرة الأرضية ليكون سكانها على موعد مع أقصر أيام العام نهارا وكذلك بداية مربعانية الشتاء أبرد فترات السنة.

وتشرق الشمس في أول أيام الشتاء عند الساعة 6 و37 دقيقة وتغرب عند الساعة 16و29 دقيقة ليكون يوم غد الأحد أقصر الأيام نهاراً إذ يبلغ طوله نحو 9 ساعات و56 دقيقة فقط.. وأطولها ليلا بواقع 14 ساعة و4 دقائق تقريبا بحسب الجمعية الفلكية السوريةً.

وأوضحت عضو مجلس إدارة الجمعية الفلكية السورية تركية الجبور لـ سانا أن موعد حلول فصل الشتاء يختلف بين عام وآخر حسب عدد أيام وساعات كل فصل ويبدأ عادة ببلادنا في الفترة الواقعة بين الـ 21 والـ 23 من كانون الأول ككل بلاد النصف الشمالي من الكرة الأرضية حيث تنخفض درجات الحرارة وتبدأ ساعات الليل بعد الانقلاب بالتناقص تدريجياً.

ويقابل ذلك دخول فصل الصيف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية وفقا لـ الجبور حيث ترتفع درجات الحرارة وتكون أطول فترة نهار وأقصر فترة ليل لتتناقص ساعات النهار تدريجياً ويستمر ذلك إلى يوم الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي.. والخريفي المقابل له في النصف الجنوبي الذي يصادف في الفترة بين الـ 20 و الـ 21 من آذار حيث يتساوى طول الليل مع النهار.

ومع الانقلاب الشتوي تبدأ مربعانية الشتاء التي تستمر حتى نهاية كانون الثاني كما ذكرت الجبور وهي من أبرد أيام السنة مشيرة إلى أن بعض الحضارات تعتبر بداية الشتاء يوما لبداية أو ولادة جديدة وخاصة أنه يتزامن مع فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.

وفصل الشتاء أكثر فصول السنة قصرا حيث تبلغ مدته 89 يوماً تقريباً ويليه الربيع ومدته نحو 92 يوماً ثم الصيف وهو أكثر الفصول طولاً بمدة قدرها نحو 93 يوماً ليعود الخريف ومدته 89 يوماً تقريباً.

وتحدث الفصول الأربعة بسبب ميل محور دوران الأرض بمقدار 5ر23 درجة أثناء دورانها حول الشمس في مدار بيضوي خلال السنة ما يحدث اختلافاً في زاوية سقوط أشعة الشمس على المكان الواحد من الأرض بين شهر وآخر.