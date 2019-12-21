مسرحية (سلطان زمانه)… عمل مرتقب لتجمع مسرح سورية

دمشق-سانا

بهدف عودة المسرح الخاص إلى ألقه واستعادة جمهور سنوات الستينيات والسبعينيات يستعد تجمع مسرح سورية لتقديم عرضه الجديد (سلطان زمانه) بطولة وإخراج محمد خير الجراح وتأليف سعيد الحناوي وتمثيل أريج خضور وفادي حموي ورشا رستم وأحمد حجازي وسمير الشماط ومحمد سويد.

أسرة العمل عقدت مؤتمرا صحفيا على خشبة مسرح الخيام اليوم حيث ستنطلق أولى عروض العمل في الـ 26 من الشهر الحالي ولغاية أول أيام رمضان حيث اعتبر الجراح أن تقديم المسرحية مغامرة وتحد كبير في ظل انحسار المسرح اليوم واتجاه معظم النجوم إلى الدراما التي تحقق الانتشار الأوسع وترضي الجانبين المادي والمعنوي للفنانين.

ولفت الجراح إلى أهمية عودة المسرح إلى ألقه بصفته الأب الروحي لفنون التمثيل ولقدرته على مخاطبة الجمهور وجها لوجه مشيرا إلى استمراره في مشروعه مع تجمع مسرح سورية وتخطي كل التحديات والظروف.

الكاتب الحناوي بين أن نص (سلطان زمانه) مستوحى من معاناة الناس اليومية وهمومهم وهو عمل من قلب المجتمع واليه مشيرا إلى الفقرات الفنية الغنائية التي تتخلل العرض وتؤديها فرقة جلنار للفنون الشعبية.

الفنانة خضور أوضحت أهمية هذه التجربة مع فنان مثل الجراح مؤكدة ضرورة أن يستمر الفنان بالظهور على خشبة المسرح إلى جانب الدراما والسينما.

كما قدم عدد من الفنانين المشاركين رؤيتهم في هذا العمل المسرحي وفكرة عن أدوارهم فيه.

بلال أحمد