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إصابة امرأة في حادث سير على الطريق الواصل بين جسر فكتوريا وساحة الأمويين

2019-12-21

دمشق-سانا

أصيبت امرأة بجروح جراء حادث سير اليوم على الطريق الواصل بين جسر فكتوريا وساحة الأمويين بدمشق.

وأوضح مصدر في مرور دمشق لمندوبة سانا أن سيارة خاصة صدمت إحدى السيارات ما أدى إلى إصابة سائقتها بجروح وجرى إسعافها إلى مشفى الشامي مشيراً إلى أن سائق السيارة الخاصة لاذ بالفرار.

وقال المصدر إن الحادث أدى أيضاً إلى أضرار مادية بأحد أعمدة الإنارة في الشارع ما تسبب بحالة من الاختناق المروري لبعض الوقت مبيناً أنه تمت عودة الحركة الطبيعية على الطريق بعد سحب السيارة والعمود.

شهيدي عجيب

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