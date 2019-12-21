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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
حمود ينتقد التدخلات الأمريكية في دول المنطقة
2019-12-21
الأسيوطي: إجراءات واشنطن ضد السوريين تهدف لعرقلة انتصارات الجيش
2019-12-21
بوغدانوف يبحث مع حداد تطورات الأوضاع في سورية
2019-12-20
فيتو مزدوج روسي صيني ضد مشروع قرار بمجلس الأمن ينتهك سيادة سورية
2019-12-20
البطريرك يازجي: نصلي من أجل عودة السلام والاستقرار إلى سورية
2019-12-20
فلوح: النظام التركي يواصل دعم الإرهاب في سورية والاعتداء على أراضيها والتملص من التزاماته في تفاهمات أستانا-فيديو
2019-12-20
بيدرسون: ضرورة الحل السياسي للأزمة في سورية وفق قرار مجلس الأمن 2254
2019-12-20
محليات
تخريج دفعة جديدة من صف الضباط والأفراد والسائقين في كلية الشرطة بدمشق
2019-12-21
جهود كبيرة من المختصين لإزالة آثار الإرهاب عن الجامع الأموي في حلب وترميمه
2019-12-21
مهندس سوري يبتكر عنفة ريحية لإنتاج الطاقة واستثمارها بالتدفئة
2019-12-21
زراعة 500 غرسة حراجية في الناصرة بريف حمص
2019-12-21
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا
2019-12-21
الجامعة الافتراضية السورية تكرم الفرق الفائزة في مسابقة المحتوى الرقمي العربي
2019-12-20
أمسية تراتيل ميلادية لفرقة جوقة الفرح في كنيسة سيدة السلام بحمص
2019-12-20
رياضة
إقالة مدرب فيورنتينا عقب الخسارة أمام روما
2019-12-21
برونزيتان لسورية في بطولة غرب آسيا للبلياردو والسنوكر
2019-12-21
ميدالية ذهبية لسورية في البطولة العربية للمبارزة
2019-12-21
فضية وبرونزيتان لسورية في البطولة الآسيوية للأندية بالجودو
2019-12-21
حطين يلتقي الوثبة في الجولة 11 من دوري الشباب بكرة القدم
2019-12-21
الاتحاد يلتقي الجيش والوحدة في مواجهة الكرامة في ختام دور الستة لكأس الجمهورية بكرة السلة للرجال
2019-12-21
الوحدة يفوز على الاتحاد وتشرين يحافظ على صدارة ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم
2019-12-20
اقتصاد
الإرهاب والحصار الاقتصادي يفشلان في النيل من عاصمة سورية الصناعية… أبناء حلب يعيدون 16 ألف منشأة للإنتاج
2019-12-21
مهرجان الحمضيات باللاذقية… تظاهرة اقتصادية وتجارية مهمة
2019-12-21
ريابكوف: روسيا فقدت الرغبة بالعودة إلى (مجموعة السبع)
2019-12-20
روسيا وأوكرانيا تتوصلان لاتفاق أولي حول ترانزيت الغاز
2019-12-20
مؤشر تداولات سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع 129.43 نقطة
2019-12-19
زراعة 50 ألف هكتار قمح في دير الزور حتى الآن
2019-12-19
السورية للتجارة بالسويداء تطرح التفاح في صالة المدينة بأسعار مخفضة
2019-12-19
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أبناء حلب يعيدون 16 ألف منشأة للإنتاج
2019-12-21
أبناء حلب يعيدون 16 ألف منشأة للإنتاج
2019-12-21
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