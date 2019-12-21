موسكو: العقوبات الأمريكية لن تؤثر على مشاريعنا الاقتصادية

موسكو-سانا

أكدت الخارجية الروسية أن العقوبات الأمريكية ضد خطوط أنابيب الغاز الروسية لن تؤثر في خطط موسكو لتنفيذ مشاريعها الاقتصادية وأن أوروبا هي الخاسر الحقيقي من سياسات واشنطن العقابية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني ردا على إعلان واشنطن دخول العقوبات ضد مشروع السيل الشمالي2 للغاز حيز التنفيذ “إن روسيا نفذت وستواصل تنفيذ مشاريعها الاقتصادية بغض النظر عن أي عقوبات” مشيرا إلى أن الرغبة في الإضرار بالصادرات الروسية ليست الشيء الوحيد أو حتى الأهم على الإطلاق بل ما لا يقل أهمية هو التوجه الواضح لفرض الغاز المسال الأمريكي على أوروبا والذي يكلفها أكثر بكثير من الغاز الروسي.

وأوضح البيان أن “ادعاء واشنطن حرصها على حماية أمن الطاقة الأوروبي مضلل لأن الأمر لا يتعلق بمساعدة الأوروبيين على توفير إمدادات الطاقة دون انقطاع وبأسعار معقولة بل بالسعي لحرمانهم من مصادر مضمونة لمثل هذه الإمدادات من روسيا وإبطاء تطور اقتصاد أوروبا وتقويض قدرتها على المنافسة مع الولايات المتحدة في الأسواق العالمية”.

وصدق مجلس الشيوخ الأمريكي في 17 من هذا الشهر مشروع قانون حول الميزانية الدفاعية للسنة المالية الجديدة 2020 المالية يلزم الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على مشروع الغاز الروسي “السيل الشمالي 2.

يذكر أن مشروع “التيار الشمالي 2” يتضمن بناء خطين لأنابيب الغاز بطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر بحر البلطيق والمياه الإقليمية أو المناطق الاقتصادية الخالصة لروسيا وفنلندا والسويد والدنمارك وألمانيا.