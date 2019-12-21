برنامج تدريبي لتطوير قدرات الوحدات الإدارية في محافظة الحسكة

الحسكة-سانا

يهدف البرنامج التدريبي الذي تقيمه وزارة الإدارة المحلية والبيئة لأعضاء المكتب التنفيذي ورؤساء مجالس الوحدات الإدارية في الحسكة إلى تعزيز دور الوحدات الإدارية في التنمية ورفع الكفاءة العلمية والمهنية لمختلف الجهات الإدارية وتمكينها من ممارسة دورها الخدمي والتنموي بما يواكب عملية إعادة الإعمار التي تشهدها سورية.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من البرنامج الذي يقام على مدى يومين تقديم ثلاثة محاور تحدث فيها رئيس دائرة الموارد البشرية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة مضر الخطيب ومن مديرية المجالس المحلية في الوزارة أحمد طحطوح عن القانون الأساسي للعاملين في الدولة وما يتضمنه من بنود وتعليمات وتفاصيل فيما تناول المحور الثاني عملية نقل الاختصاصات إلى مجلس المحافظة من خلال القانون رقم 15 لعام 1971 وشمل المحور الثالث تناول مفهوم اللامركزية الإدارية.

وبين الخطيب في تصريح لمراسل سانا أن الهدف من البرنامج التدريبي تطوير القدرات المحلية لعمل المجالس المحلية لتصبح أكثر قدرة على تمثيل احتياجات مجتمعاتها ومتطلباتها وتمكين الوحدات الإدارية من أداء مهامها المتعلقة بالتخطيط المحلي وتأمين التمويل وتنفيذ مشاريع التنمية المحلية ودعم المجتمع المحلي بالشكل الأمثل.

وأشار مدير دائرة المدن والمناطق الصناعية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة المهندس علي بلال إلى أن البرنامج التدريبي يأتي لدعم مرحلة إعادة الإعمار ورفع الكفاءة المهنية والإدارية للمشاركين وتمكين الجهات الإدارية من تقديم الخدمات بشكل فعال للمواطنين والمساهمة في التنمية الإدارية مبيناً أن محاور برنامج التدريب تشمل ورشات عمل ومحاضرات حول قانون العاملين الأساسي في الدولة والموازنة المستقلة في الوحدات الإدارية واستثمار المناطق الصناعية والحرفية ومفهوم اللامركزية الإدارية.

محافظ الحسكة جايز الموسى أكد أهمية إقامة البرنامج التدريبي الذي يشارك فيه أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة والعاملون في 53 وحدة إدارية ويتلقون خلال يومين محاضرات حول أهم القضايا الإدارية التي تخدم عملهم وترفع من كفاءتهم الإدارية بما ينعكس إيجاباً على تقديم الخدمات للمواطنين.

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