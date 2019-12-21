حطين يلتقي الوثبة في الجولة 11 من دوري الشباب بكرة القدم

اللاذقية-سانا

يلتقي حطين مع الوثبة في اللاذقية اليوم ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري الشباب بكرة القدم التي تشهد أيضاً لقاء تشرين مع الكرامة بحمص وجبلة مع الشرطة بدمشق.

مدرب حطين سمير فيوض قال في تصريح لمراسل سانا الرياضي “إن المباراة لن تكون سهلة لأن الوثبة من الفرق القوية والتي تسعى بقوة للدخول بدائرة المنافسة مع فرق المقدمة” مضيفاً إن فريقه سيخوض المباراة وهو بجاهزية بدنية وفنية عالية ولن يوفر جهداً لتحقيق الفوز وكسب نقاط المباراة الثلاث.

ولفت مدرب تشرين أكرم خاشو إلى أن فريقه مستعد لمواجهة فريق الكرامة بمعنويات عالية لمواصلة أدائه الجيد الذي انعكس خلال الأسابيع الماضية من الدوري إيجاباً على نتائج الفريق وترتيبه بين الفرق.

بدوره أكد مدرب جبلة محمد دياب ثقته بلاعبيه لتقديم أداء جيد وتحقيق فوز يرضي به جماهيره ولا سيما بعد التعادل مع الاتحاد بالمباراة الماضية.

ويتصدر النواعير الدوري برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن الاتحاد الذي بجعبته الرصيد ذاته وتشرين ثالثاً بـ 18 نقطة وحطين رابعاً بنفس الرصيد والحرية خامساً بـ 17 نقطة والطليعة سادساً والوثبة سابعاً بـ 14 نقطة لكل منهما والكرامة ثامناً بـ 13 نقطة والوحدة تاسعاً والشرطة عاشراً ولكل منهما 10 نقاط والجيش بالمركز الحادي عشر والمحافظة بالمركز الثاني عشر ولكل منهما 9 نقاط وجبلة بالمركز الثالث عشر بـ 6 نقاط والمجد بالمركز الرابع عشر بـ 5 نقاط.

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