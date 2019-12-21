نادي الوثبة يشكل رابطة لمشجعيه في البطولات الرسمية

حمص-سانا

شكل نادي الوثبة رابطة لمشجعي فرقه أثناء البطولات الرسمية التي يشارك بها النادي بمباريات كرة القدم وكرة السلة.

وضمت الرابطة فايز الحفيان رئيسا وعضوية كل من زاهر حجو الرفاعي وراكان الدروبي وعلي الحفيان وفريد الكردي ومصطفى العلي ووسيم فرح وعبد الجواد الكردي وخالد الهامش.

وفي تصريح لمراسلة سانا الرياضية أشار رئيس الرابطة إلى أهمية تشكيل روابط المشجعين في دعم فرق الأندية وتنظيم تشجيع الجمهور وضبط ردة فعله بحيث تكون الرابطة هي المسؤول الوحيد أمام اتحادات الألعاب في حال الإخلال بالقواعد الناظمة لسير المباريات سواء كانت في مجال كرة القدم أو السلة.

ويشارك نادي الوثبة في الدوري الممتاز لكرة القدم حيث يحتل المركز الثاني برصيد 19 نقطة بعد انقضاء تسع جولات على انطلاقة الدوري فيما يتصدر المجموعة الثانية بدور الستة لكأس الجمهورية للرجال بكرة السلة قبل الجولة الأخيرة من إياب هذا الدور.