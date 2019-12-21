بيونغ يانغ: التصريحات الأمريكية حول حقوق الإنسان في كوريا الديمقراطية استفزازية وغير مقبولة

بيونغ يانغ-سانا

وصف متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الديمقراطية الانتقادات الأمريكية لسجل حقوق الإنسان في كوريا الديمقراطية بأنها تصريحات استفزازية ستؤدي إلى تفاقم التوتر في شبه الجزيرة الكورية .

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية عن المتحدث قوله في بيان إن مثل هذه الكلمات المسيئة التي تأتي في وقت وصلت فيه العلاقات بين بيونغ يانغ و واشنطن نقطة حساسة للغاية لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المتوتر أصلا في شبه الجزيرة الكورية وهو مثل صب الزيت على نار مشتعلة .

وأضاف المتحدث أنه لا يحق للولايات المتحدة التدخل في شؤون الآخرين الداخلية وهي بؤرة لجميع أنواع انتهاكات حقوق الانسان بما في ذلك القتل والاغتصاب والتمييز العنصري وسوء معاملة المهاجرين محذرا من أن واشنطن ستدفع ثمنا غاليا مقابل مثل هذه التصريحات .

وكانت بيونغ يانغ وصفت في وقت سابق من هذا الشهر السياسات التي تنتهجها واشنطن حيالها بأنها شبيهة بتصرفات قطاع الطرق موضحة أن انتقاد واشنطن لتجاربها الصاروخية في مجلس الأمن الدولي تصرف استفزازي .