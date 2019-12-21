رئيس نادي الوثبة: فريق السلة يتحضر لبطولة دبي وفريق كرة القدم يستعد لكأس الاتحاد الآسيوي

حمص-سانا

أكد رئيس نادي الوثبة إياد دراق السباعي أن مشاركة ناديه في بطولة دبي لكرة السلة خلال الشهر القادم مهمة جداً كونها تعد من البطولات القوية وستضيف للفريق مزيداً من الخبرة ما سينعكس ‏إيجاباً على نتائجه ومسيرته في الدوري المحلي.

السباعي وفي تصريح لمراسلة سانا الرياضية قال: “نتمنى أن يقدم الفريق أداء متميزاً ويحقق نتائج جيدة تلبي طموحات النادي ومحبيه في بطولة دبي القادمة” مشيراً إلى أن مشاركة الفريق عززت وجود الأندية السورية الأخرى في هذه البطولة وهي الجلاء والاتحاد ‏والوحدة والجيش.

وبالنسبة لقرعة مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والتي وضعت الوثبة إلى جانب الفيصلي أو الوحدات من الأردن والأنصار اللبناني والكويت أو السالمية من الكويت أشار السباعي إلى أن هذه التجربة الآسيوية تعد الأولى للفريق ويستعد لها بشكل مثالي من خلال الدوري ولا سيما أنها أوقعت الفريق في مجموعة صعبة تمتلك فرقها خبرة كبيرة وتضم لاعبين محليين ومحترفين على مستوى جيد.

وأوضح السباعي أنه من المحتمل قبل انطلاق مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إقامة معسكر خارجي كما ستتم إضافة لاعبين محترفين بين مرحلتي الذهاب والإياب من الدوري مشيراً إلى أهمية هذه المشاركة في إعطاء خبرة كبيرة للفريق متفائلاً بما سيقدمه فريقه خلال هذه المشاركة.

يشار إلى أن فريقي الجيش والوثبة يمثلان سورية في مسابقة الاتحاد الآسيوي لحصول الأول على لقب الدوري الممتاز والثاني على لقب كأس الجمهورية للموسم الماضي.

هنادي ديوب

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