طيران العدو الإسرائيلي يجدد خرقه الأجواء اللبنانية

بيروت-سانا

جدد طيران العدو الإسرائيلي خرقه الأجواء اللبنانية ونفذ طيراناً دائرياً فوق أغلب المناطق اللبنانية.

وجاء في بيان صدر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم إن “ثماني طائرات حربية واستطلاع معادية خرقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب وصولاً حتى بلدة الدامور ومناطق بيروت وضواحيها وبعبدا والجنوب وعاليه وشكا والجنوب وصولاً إلى كافة المناطق اللبنانية ثم غادرت جميعها باتجاه الأراضي المحتلة”.

وكان بيان لقيادة الجيش اللبناني أعلن أمس عن خرق عشر طائرات حربية للعدو الإسرائيلي الأجواء اللبنانية.

ويواصل العدو الإسرائيلي انتهاكاته لأجواء لبنان وأراضيه ومياهه الإقليمية ضارباً عرض الحائط بكل الأعراف والقوانين الدولية وخاصة القرار 1701.

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