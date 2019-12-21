الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وباردا ليلا محذرة من حدوث الصقيع على المرتفعات الجبلية ومن تشكل الضباب في المناطق الداخلية خاصة المنطقة الشمالية والوسطى وغوطة دمشق.

وتكون الرياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

درجات الحرارة المتوقعة ….