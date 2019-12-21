هوفنهايم يهزم دورتموند في الدوري الألماني

برلين-سانا

حقق هوفنهايم فوزاً صعباً اليوم على ضيفه بروسيا دورتموند بنتيجة 2-1 ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.

تقدم دورتموند أولاً بالدقيقة 17 عبر لاعبه ماريو غوتزه ليدرك أصحاب الضيافة التعادل عبر البديل سارجيس آدميان في الدقيقة 79 قبل أن يعود أندريه كراماريتش في الدقيقة 87 ويسجل هدف الفوز لهوفنهايم.

وأخفق دورتموند في تحقيق الفوز رغم سيطرته الكاملة على مجريات المباراة لتحقق انتفاضة هوفنهايم المتأخرة فوزاً مهماً له قبل توقف الدوري.

ويحتل دورتموند المركز الرابع برصيد 30 نقطة متأخراً بأربع نقاط عن رازن بال شبورت لايبزيغ المتصدر الذي يستضيف أوغسبورغ غداً السبت.