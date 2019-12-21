أرسنال الإنكليزي يعين قائده السابق أرتيتا مدرباً جديداً للفريق

لندن-سانا

عين نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم قائد الفريق السابق ميكيل أرتيتا مدرباً جديداً للفريق لمدة ثلاثة أعوام ونصف.

وسيحل أرتيتا الذي خاض 149 مباراة مع أرسنال بين عامي 2011 و2016 قبل أن يصبح مساعداً للمدرب بيب غوارديولا في مانشستر سيتي بديلاً لمواطنه الإسباني أوناي إيمري.

ويحتل أرسنال المركز العاشر في الدوري الإنكليزي متأخراً بفارق سبع نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الرابع “آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل” بعد خمسة انتصارات في 17 مباراة هذا الموسم وسيتوجه لملاقاة إيفرتون صاحب المركز الـ 16 غداً السبت.