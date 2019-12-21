الاتحاد الإسباني يغرم برشلونة مالياً عقب قمة الكلاسيكو

مدريد – سانا

فرضت لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم غرامة مالية على نادي برشلونة كما وجهت له تحذيرا شديد اللهجة على خلفية “بعض التجاوزات” التي شهدتها مباراة الكلاسيكو الأخيرة ضد منافسه ريال مدريد.

وحسب وسائل إعلام إسبانية قررت اللجنة تغريم برشلونة مبلغ 1500 يورو بينما وجهت تحذيرا لإدارة النادي بإغلاق ملعب “كامب نو”.

وانتهت مباراة برشلونة وريال مدريد التي أقيمت على ملعب “كامب نو” معقل النادي الكتالوني الأربعاء الماضي بالتعادل السلبي بينما توقفت مباراة الكلاسيكو في الدقيقة الـ 55 لمدة دقيقة و30 ثانية بعدما ألقيت كرات من مدرجات برشلونة إلى داخل أرضية الملعب.

وترافقت قمة الكلاسيكو مع أعمال شغب في محيط الملعب من قبل عدد من مؤيدي انفصال إقليم كاتالونيا عن إسبانيا فيما رفع عدد من المشجعين داخل الملعب لافتات سياسية أبرزها “علم كتالونيا” إضافة لقيامهم برمي كرات صفراء إلى أرضية الملعب أثناء اللقاء.

وتنص لوائح العقوبات على أن “إلقاء الكرات أو أي عنصر آخر إلى الملعب من المدرجات بغض النظر عما إذا كانت المباراة قد توقفت أو لا يعتبر مخالفة كبيرة تستوجب فرض غرامة مالية قد تصل إلى 3 آلاف يورو والتحذير من إغلاق الملعب.