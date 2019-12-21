الرئيس الصيني: سلوك واشنطن يمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية للصين

بكين-سانا

انتقد الرئيس الصيني شي جين بينغ السلوك الأمريكي تجاه بلاده مؤكداً أنه يمثل تدخلاً في شؤون الصين الداخلية ويضر بمصالحها.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا عن شي قوله خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن “السلوك الأمريكي يمثل تدخلاً في شؤون الصين الداخلية ويضر بمصالحها ما ينال من الثقة المتبادلة والتعاون الثنائي” معرباً عن بالغ القلق إزاء التصريحات والإجراءات السلبية الصادرة حديثا عن الجانب الأمريكي بشأن قضايا تتعلق بمناطق تايوان وهونغ كونغ وشينجيانغ والتيبت الصينية.

وأضاف شي أن “الصين تتطلع إلى أن تنفذ الولايات المتحدة بجدية التوافقات المهمة التي توصل إليها رئيسا البلدين خلال مختلف الاجتماعات والمحادثات الهاتفية وأن تولي انتباهاً شديداً واهتماماً كبيراً لاهتمامات الصين وأن تمنع حدوث اضطراب في العلاقات الثنائية والأجندات المهمة”.

وكان الرئيس الصيني جدد في وقت سابق اليوم رفض بلاده أي تدخل خارجي في شؤون هونغ كونغ وماكاو مؤكداً أن بكين لن تسمح بذلك.