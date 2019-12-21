الجيش اللبناني يفتح طرقات أغلقها محتجون في عدد من المناطق

بيروت – سانا

أعاد الجيش اللبناني فتح بعض الطرقات التي أغلقها محتجون اليوم في عدد من المناطق اللبنانية.

وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن الجيش أعاد فتح طريق بيروت الناعمة باتجاه الجنوب اللبناني بعد قطعه لفترة طويلة من قبل محتجين كما عمل على فتح طريق بيروت الجية صيدا باتجاه الجنوب وأبعد المحتجين الذين أغلقوا الطريق بالسيارات والشاحنات منذ الصباح.

وأضاف البيان أنه وأثناء قيام دورية من الجيش بإعادة فتح طريق الناعمة لتسهيل حركة التنقل أقدم عدد من المعتصمين على رشق عناصر الدورية بالحجارة ما اضطر العسكريين إلى إطلاق النار في الهواء واستخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريقهم مشيرا إلى أنه تم فتح الطريق جزئيا وتعمل الدورية على إعادة فتحه كليا.

وفي منطقة كورنيش المزرعة في بيروت أصيب 7 عسكريين بجروح بعدما تعرضوا للرشق بالحجارة من قبل معتصمين حاول بعضهم تفريغ حمولة شاحنة من الردميات والأتربة وسط الطريق لإقفاله وإعاقة حركة المواطنين وعملت وحدات الجيش المنتشرة في المكان على فتح الطريق وإعادة الوضع الى طبيعته.

وأوضح البيان أن وحدات الجيش تعمل على فتح طريق عام حلبا عند مفرق بلدة الشيخ محمد بعد إغلاقه بالأتربة.