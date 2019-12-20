مقتل شخصين جراء إطلاق نار في ولاية نورث كارولاينا الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل اثنان من موظفي البلدية وأصيب اثنان آخران جراء إطلاق نار وقع اليوم داخل مبنى الأشغال العامة في مدينة وينستون سالم بولاية نورث كارولاينا الأمريكية.

ونقلت رويترز عن موظف في البلدية قوله إن إطلاق النار وقع “بعد مشاجرة بين موظفين” فيما قال مدير بلدية المدينة لي غاريتي إن السلطات ستكشف عن مزيد من المعلومات عن واقعة إطلاق النار في وقت لاحق.

وكان شخص قتل وأصيب اثنان اخران جراء إطلاق نار أمس داخل دار لرعاية المسنين والمعوقين فى مدينة ويسترلى بولاية رود ايلاند شرق الولايات المتحدة.

وشهدت مختلف المدن والولايات الأمريكية خلال السنوات الأخيرة تزايدا كبيرا فى وتيرة عمليات وحوادث إطلاق النار وألقت الضوء على مجتمع يعاني الكثير من الأزمات والمشكلات العميقة وتفشى ظاهرة العنف بين أفراده ولاسيما بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض مطلع عام 2017.