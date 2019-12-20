بوغدانوف يبحث مع حداد تطورات الأوضاع في سورية

موسكو-سانا

بحث الممثل الخاص للرئيس الروسى لشؤون الشرق الأوسط وبلدان إفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف مع السفير السوري في موسكو رياض حداد تطورات الأوضاع في سورية والمنطقة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن وزارة الخارجية الروسية قولها في بيان اليوم إنه “جرى تبادل لوجهات النظر فيما يتعلق بتطور الأوضاع في سورية ومنطقة الشرق الأوسط ككل”.

كما بحث الطرفان الاستعدادات لاجتماع اللجنة السورية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني المقرر عقده في الفترة الممتدة من 23 وحتى 25 كانون الأول الجاري في موسكو.

يذكر أن اللجنة السورية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني اجتمعت في دمشق في كانون الأول من العام الماضي حيث توصلت اللجان الفنية والتقنية خلال اجتماعاتها التحضيرية إلى مجموعة من مذكرات التفاهم في مجالات الصناعة والأشغال العامة والتعليم العالي كما تم التوصل إلى الصيغة النهائية للتعاون التجاري والصناعي بين البلدين.