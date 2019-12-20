روسيا والصين تستخدمان حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يستغل الأوضاع الإنسانية في سورية وينتهك سيادتها

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
بيدرسون: ضرورة الحل السياسي للأزمة في سورية وفق قرار مجلس الأمن 2254
2019-12-20
فريق طلبة سورية بمصر ثانياً في البطولة الخماسية لكرة القدم
2019-12-20
روسيا والصين: تعزيز الجهود من أجل تحقيق الاستقرار في سورية
2019-12-19
مركز طبي تطبيقي في موسكو يعالع أطفالا سوريين أصيبوا بقذائف الإرهاب
2019-12-19
موسكو: أي رفض لمشروع القرار الروسي حول نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية يكشف تسييس البعض للملف
2019-12-19
ندوة سياسة بالسفارة السورية في رومانيا حول علاقات البلدين
2019-12-18
توجيه التهم لثمانية برتغاليين لارتباطهم بتنظيم داعش الإرهابي في سورية
2019-12-18
محليات
الحرارة أعلى من معدلاتها وتحذيرات من تشكل الصقيع على المرتفعات الجبلية ليلاً
2019-12-20
محافظة دمشق: بدء تزفيت شارعي فارس الخوري بالعباسيين وأحد ببرزة
2019-12-20
إطلاق مبادرة وزارة الأوقاف (الدين أخلاق.. زكاتك خفض أسعارك)
2019-12-20
برنامج دعم الخريجين الجدد.. 940 خريجاً باشروا التدريب الفعلي
2019-12-20
فقرات مسرحية وترانيم ميلادية في كنيسة الراعي الصالح بالسويداء
2019-12-20
الحرارة أعلى من معدلاتها والجو بارد ليلاً
2019-12-20
احتراق منزل بكامل محتوياته في منطقة المزة بدمشق
2019-12-20
رياضة
برونزيتان لسورية في بطولة آسيا للمواي تاي
2019-12-20
الوحدة يفوز على الاتحاد وتشرين يحافظ على صدارة ترتيب الدوري الممتاز لكرة القدم
2019-12-20
فريق طلبة سورية بمصر ثانياً في البطولة الخماسية لكرة القدم
2019-12-20
الكرامة يفوز على الجلاء في إياب دور الستة لكأس الجمهورية بكرة السلة
2019-12-19
روسيا تطعن ضد قرار الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات بإيقاف رياضييها
2019-12-19
مانشستر سيتي إلى قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية
2019-12-19
بايرن يتغلب بثلاثية على فرايبورغ في الدوري الألماني
2019-12-19
اقتصاد
روسيا وأوكرانيا تتوصلان لاتفاق أولي حول ترانزيت الغاز
2019-12-20
مؤشر تداولات سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع 129.43 نقطة
2019-12-19
زراعة 50 ألف هكتار قمح في دير الزور حتى الآن
2019-12-19
السورية للتجارة بالسويداء تطرح التفاح في صالة المدينة بأسعار مخفضة
2019-12-19
سيامكو لصناعة السيارات مستمرة بالإنتاج… وتنوع الماركات ضمن خطة 2020
2019-12-19
إيران: تجارتنا الخارجية تخطت 60 مليار دولار رغم الحظر
2019-12-19
ارتفاع أسعار الذهب
2019-12-19
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فيتو مزدوج روسي صيني ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يستغل الأوضاع الإنسانية في سورية وينتهك سيادتها
روسيا والصين تستخدمان حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يستغل الأوضاع الإنسانية في سورية وينتهك سيادتها
2019-12-20
2019-12-20
bassel
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بيدرسون: ضرورة الحل السياسي للأزمة في سورية وفق قرار مجلس الأمن 2254
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بعد 3 سنوات على الخلاص من الإرهاب، التعليم في حلب يقهر الفكر الظلامي.. تأهيل 1460 مدرسة تضم 565 ألف طالب
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