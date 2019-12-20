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عــاجــل فيتو مزدوج روسي صيني ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يستغل الأوضاع الإنسانية في سورية وينتهك سيادتها

روسيا والصين تستخدمان حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يستغل الأوضاع الإنسانية في سورية وينتهك سيادتها

2019-12-20

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فيتو مزدوج روسي صيني ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يستغل الأوضاع الإنسانية في سورية وينتهك سيادتها

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