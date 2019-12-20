فلوح: سورية تدعو إلى التوقف عن استخدام مجلس الأمن أداة للتدخل في عمل لجنة مناقشة الدستور

نيويورك-سانا

أكد القائم بالأعمال بالنيابة لوفد سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور لؤي فلوح خلال جلسة لمجلس الأمن على ضرورة التزام جميع الأطراف بمخرجات عملية أستانا بما فيها القضاء على التنظيمات الإرهابية وإنهاء كل أشكال الوجود العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية.

وقال فلوح إن وفد مجموعة النظام التركي في لجنة مناقشة الدستور عرقل انطلاق أعمال الجولة الثانية للجنة مخالفاً مدونة السلوك المتفق عليها.

وأشار إلى أن الوفد الوطني في لجنة مناقشة الدستور طرح ركائز وطنية تتمثل بنبذ الإرهاب ورفض أي احتلال أو عدوان ومواجهة آثار الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري.

ولفت فلوح إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والنظام التركي يواصلون دعم تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في إدلب والتغطية على داعميه والقيام بالعدوان المباشر على الأراضي السورية.

وقال فلوح إن سورية تدعو إلى التوقف عن استخدام مجلس الأمن أداة للتدخل في عمل لجنة مناقشة الدستور والسماح لها بالعمل باستقلالية.

يتبع..