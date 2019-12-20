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عــاجــل فيتو مزدوج روسي صيني ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يستغل الأوضاع الإنسانية في سورية وينتهك سيادتها

فلوح: سورية تدعو إلى التوقف عن استخدام مجلس الأمن أداة للتدخل في عمل لجنة مناقشة الدستور والسماح لها بالعمل باستقلالية

2019-12-20

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فيتو مزدوج روسي صيني ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يستغل الأوضاع الإنسانية في سورية وينتهك سيادتها

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