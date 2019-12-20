سلطات النظام التركي تعتقل رئيسة بلدية من حزب الشعوب الديمقراطي

أنقرة-سانا

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم رئيسة بلدية من حزب الشعوب الديمقراطي وذلك في إطار حملة تستهدف رؤساء البلديات المنتمين لحزب الشعوب وحزب الشعب الجمهوري المعارضين منذ الانتخابات البلدية التي جرت في نيسان من هذا العام.

وذكرت وكالة الأناضول التركية الناطقة باسم النظام التركي أن الشرطة اعتقلت فيليز بولوتكين رئيسة بلدية سور في محافظة ديار بكر جنوب شرق تركيا إضافة إلى عضوين آخرين من مجلس البلدية بتهمة “الترويج للإرهاب وإهانة البرلمان والحكومة”.

وكانت سلطات النظام التركي اعتقلت في الـ 17 من الشهر الجاري بوراك أوجوز رئيس بلدية منطقة أورلا في أزمير عضو حزب الشعب الجمهوري بذريعة صلته بمنظمة الداعية فتح الله غولن الذي يتهمه النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي جرت في تموز 2016.

وفي السياق نفسه أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 88 شخصاً بينهم أربعون جندياً في الخدمة الفعلية و21 جندياً متقاعداً بزعم صلتهم بغولن وجرى اعتقال 52 منهم في عمليات دهم شملت 33 محافظة.

وشن نظام رجب طيب أردوغان منذ محاولة الانقلاب حملة قمعية شديدة لاستهداف معارضيه وخصومه حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد.

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