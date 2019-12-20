توقيع مجموعة (معشوقة فوق الضباب) للشاعر ثائر محفوض في ثقافي المزة

دمشق-سانا

وقع الشاعر ثائر محفوض مجموعته الشعرية المحكية “معشوقة فوق الضباب” في المركز الثقافي العربي بالمزة.

وفي ندوة نقدية عنها بين الشاعر أحمد زمام أن المجموعة المحكية “معشوقة فوق الضباب” لا تقل أهمية عن مثيلاتها بالفصحى لأنها تعبر عن قضايا الناس الاجتماعية والذاتية والعاطفية بلغتهم لافتاً إلى الهموم التي تناولتها المجموعة وخاصة الهم الوطني حيث تماهى الشاعر محفوض في قصائده مع أبطال الجيش العربي السوري وتغنى بتضحيات شهدائه.

وأشار زمام إلى الصور المبتكرة في المجموعة مستشهداً بأمثلة واقتباسات منها مبيناً أن الشعر المحكي والزجل له أنواع كثيرة منها الشروقي والقصيد والمعنى أما الشاعر محفوض فقد أضاف إلى تلك الأنواع نوعاً جديداً هو القصة الشعرية التي برع بإسقاطها على الشعر المحكي.

بدوره لفت الشاعر الدكتور أسامة حمود الذي أدار الندوة إلى أهمية الشعر المحكي ودوره في إيصال هموم الناس مشيراً إلى جماليات شعر محفوض الفصيح والمحكي.

كما قدم بعض الشعراء والنقاد الحضور مداخلاتهم وآراءهم حول المجموعة.

يذكر أن “معشوقة فوق الضباب” هي العمل الثالث للشاعر محفوض بعد مجموعتين بالفصحى هما “تراتيل الودق” و”غنج وأشياء أخرى”.

سامر الشغري

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