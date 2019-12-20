صقر وفضل الله: التدخل الأمريكي في شؤون لبنان هدفه خدمة العدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

أدان عضو المكتب السياسي للحزب السوري القومي الاجتماعي في لبنان حسان صقر التدخل الأمريكي السافر في الشؤون اللبنانية مؤكدا أنه يأتي خدمة لكيان العدو الاسرائيلي.

وأوضح صقر في تصريح اليوم أن التدخل الأمريكي يهدف في أحد جوانبه إلى السيطرة على ثروات لبنان النفطية وترسيم الحدود البحرية اللبنانية بما يخدم العدو الاسرائيلي وأطماعه كما يهدف إلى زيادة الضغوط على المقاومة.

واعتبر أن مجيء مساعد وزير الخارجية الأمريكي ديفيد هيل إلى لبنان هدفه ممارسة الضغط السياسي في محاولة لتحصيل بعض التنازلات من لبنان المرتبطة بالبلوك رقم 9 خدمة للعدو الإسرائيلي.

بدوره أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية لن تسمح للولايات المتحدة بفرض إرادتها على لبنان لافتا إلى أن هناك من كان يراهن على تشكيل حكومة تتماهى والمطالب الأمريكية.