روانجي: إيران لن ترضخ للغطرسة الأمريكية ولن تساوم على أمنها

نيويورك-سانا

أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن طهران ستتخذ إجراءات ضرورية لضمان مصالحها الوطنية عبر خيارات “غير محدودة” لافتاً إلى أن التنفيذ أحادي الجانب للاتفاق النووي “ليس مستداماً”.

وخلال اجتماع مجلس الأمن الدولي أمس لدراسة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول مستجدات تنفيذ القرار الأممي 2231 الذي صدر بعد توقيع الاتفاق النووي قال تخت روانجي وفق ما نقلت وكالة أنباء فارس: “إيران أوقفت تنفيذ بعض التزاماتها وفقاً للفقرتين 26و36 من الاتفاق النووي وبغية إتاحة أجواء للدبلوماسية اختطت نهج الخطوة خطوة بفوارق زمنية كل شهرين” مضيفاً: “خطوات إيران يمكن العودة عنها رغم الأضرار التي لحقت بالشعب الإيراني بسبب الحظر”.

وأكد تخت روانجي أن الحظر الاقتصادي الأمريكي ضد بلاده “غير شرعي وغير أخلاقي وظالم” وقال: “من المخجل أن الغطرسة الأمريكية أدت إلى وقف صادرات بعض الأدوية إلى إيران وأضحت كابوساً لبعض المرضى”.

وجدد تخت روانجي التأكيد على أن إيران احترمت التزاماتها ببنود الاتفاق النووي لافتاً في الوقت نفسه إلى أن بلاده لم ولن ترضخ للغطرسة مهما كان مصدرها وسترد بالمثل على التهديد والترهيب مبيناً أن طلب التفاوض مع إيران والإصرار بالتزامن مع ذلك على فرض سياسة الضغوط القصوى ضد الشعب الإيراني “لا يجتمعان”.

واعتبر تخت روانجي الحصول على الوسائل الدفاعية حقاً ذاتياً في القوانين الدولية مؤكداً أن إيران لن تساوم على أمنها مهما كانت الظروف.

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