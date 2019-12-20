تواصل الاحتجاجات وقطع الطرقات في بعض المناطق اللبنانية

بيروت-سانا

تواصلت الأعمال الاحتجاجية وقطع الطرقات في بعض المناطق اللبنانية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي ومحاكمة الفاسدين.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن محتجين قطعوا طريق عام حلبا عكار شمال لبنان بالكامل بالعوائق الحديدية والإطارات وشهدت طرابلس ليلاً مسيرات وقطع طرق واحتجاجات فيما أعلنت معظم المؤسسات التربوية إقفال أبوابها أمام الطلاب.

وأشارت الوكالة إلى أن محتجين عمدوا أيضاً إلى إقفال العديد من طرقات البقاع الأوسط بالسواتر الترابية والحجارة والعوائق الحديدية ولا يزال عدد من الطرق الفرعية والرئيسية والدولية مقطوعة ولا سيما الاوتستراد الدولي عند نقطة البالما والطريق العام في البداوي بالاتجاهين وطلعة البحصاص ومستديرة السلام ومسارب مستديرة المرج والطريق الدولية مقابل فندق “الكواليتي ان” فضلاً عن عدد من الطرق الداخلية حيث يعمل الجيش اللبناني على إعادة فتحها.

وفي المنية شمال لبنان قطع محتجون طريق المنية الرئيسية التي تربطها بمدينة طرابلس وعكار بالإطارات المشتعلة وأقفلوا معظم الطرق الفرعية والداخلية والطريق العام في دير عمار مقابل مبنى البلدية وفي البداوي بالاتجاهين بالعوائق الحديدية وطريق عام حلبا عند مفرق بلدة الحصنية بالأتربة كما قطعوا اوتستراد الناعمة وأوتستراد الجية مفرق برجا باتجاه الجنوب اللبناني وفق ما أفادت غرفة التحكم المروري.

إلى ذلك أوقفت قوات من الجيش اللبناني الليلة الماضية خمسة أشخاص في بيروت وثلاثة آخرين في بعلبك على خلفية قيامهم بأعمال تخريب وإثارة الشغب وضبطت مسدساً حربياً بحوزة أحدهم بعد إقدامه على إطلاق النار في الهواء وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

وكان الجيش اللبناني أوقف أمس في صيدا ثمانية أشخاص بتهمة القيام بأعمال تخريب للمؤسسات والممتلكات العامة.

ويشهد لبنان منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي اعتصامات وأعمالاً احتجاجية تطالب بتحسين الوضع المعيشي ومحاربة الفساد والفاسدين.

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