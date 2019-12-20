رعد: تدخل واشنطن بشؤون لبنان هدفه السيطرة على ثرواته

بيروت-سانا

جدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني محمد رعد رفض لبنان تدخلات واشنطن في شؤونه الداخلية مؤكدا أن هدفها وضع لبنان تحت الوصاية الأمريكية والسيطرة على ثرواته النفطية.

وأوضح رعد في كلمة اليوم أن المطلوب بالنسبة للأمريكيين “الاستيلاء على لبنان ووضع اليد على الغاز والنفط وإشغال المقاومة ولبنان وإبقاء القلق قائما فيه لمصلحة الكيان الصهيوني”.

وشدد رعد على عدم السماح للعدو الإسرائيلي بانتهاك سيادة لبنان في مياهه الإقليمية وسرقة ثرواته الباطنية أو شن عدوان على لبنان والمقاومة لافتا إلى أن الأمريكيين يمارسون منذ فترة طويلة الضغط على اقتصاد لبنان في محاولة “لإلهاء” المقاومة وإضعافها.