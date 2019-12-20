الفلسطينيون يستعدون للمشاركة في جمعة (الخليل عصية على التهويد)

القدس المحتلة-سانا

يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة المحاصر للمشاركة في الجمعة الخامسة والثمانين من مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان “الخليل عصية على التهويد”.

ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار دعوتها الفلسطينيين إلى المشاركة اليوم في جمعة “الخليل عصية على التهويد” تنديدا بالهجمة الاستيطانية التي تستهدف مدينة الخليل وبلدتها القديمة وتأكيدا على التصدي لها ولكل مخططات الاحتلال الإسرائيلي التهويدية ومؤامراته الرامية لتصفية القضية الفلسطينية.

وأشارت الهيئة إلى استمرار المسيرات حتى تحقيق أهدافها بإنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر للقطاع وحماية حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.

ووصل عدد الضحايا الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من آذار 2018 إلى 314 شهيداً إضافة إلى إصابة أكثر من 30 ألفاً بجروح مختلفة وحالات اختناق بالغاز.