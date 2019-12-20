الرئيس الصيني: لن نسمح بالتدخل الخارجي في شؤون هونغ كونغ وماكاو

بكين-سانا

جدد الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم رفض بلاده أي تدخل خارجي في شؤون هونغ كونغ وماكاو مؤكدا أن بكين لن تسمح بذلك.

وقال شي في احتفال حاشد بالذكرى العشرين لعودة ماكاو إلى الوطن الأم وفق ما نقلت وكالة شينخوا: “أؤكد أنه بعد عودة هونغ كونغ وماكاو إلى الوطن الأم فإن شؤون المنطقتين الإداريتين الخاصتين هي شؤون صينية داخلية بشكل كامل ولا تحتاج إلى ملاحظات من أي قوة خارجية” لافتا إلى الإرادة الصلبة لحكومة وشعب الصين لحماية السيادة الوطنية والأمن والمصالح التنموية.

وكان وزير الخارجية الصينى وانغ يي جدد في أيلول الماضي الدعوة للولايات المتحدة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده مؤكدا أنه إذا أرادت واشنطن أن تحافظ على علاقة مستقرة معها يجب عليها احترام سيادة الصين ونظامها الاجتماعي وطريقها للتنمية.