نيبينزيا: لإيران الحق باتخاذ إجراءات ضد انتهاك واشنطن للقرار 2231

نيويورك-سانا

أكدت روسيا أن الولايات المتحدة انتهكت قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 بانسحابها من الاتفاق النووي مع إيران مشددة على انه من حق طهران اتخاذ إجراءات للرد على هذه الخطوة.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قوله خلال اجتماع اليوم لمجلس الأمن الدولي بشأن الاتفاق النووي مع إيران إن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي رفع إلى مجلس الأمن يؤكد انتهاك واشنطن القرار رقم 2231 الداعم للاتفاق النووي داعيا المجتمع الدولي لإدانة الانتهاكات الأمريكية.

وأضاف نيبينزيا أن الولايات المتحدة لا تتجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي فحسب بل تهدد باقي الدول بالعقوبات على التزامها ببنود القرار 2231 وتابع متسائلا.. “لا نفهم كيف يمكن تعزيز الأمن والسلام الدولي بتقويض قرارات مجلس الأمن”.

وشدد نيبينزيا على أن استخدام العقوبات أحادية الجانب يتسبب بمزيد من الأزمات وأنه لا يجوز مطالبة إيران بتنفيذ قرارات مجلس الامن بينما تقوضها الولايات المتحدة موضحا أن “لإيران حقا مشروعا مثبتا في البند الـ 36 من الاتفاق النووي في اتخاذ إجراءات الرد على انتهاك واشنطن ميثاق الأمم المتحدة والقرار رقم 2231”.

وجدد نيبينزيا التأكيد على التزام روسيا بقرار مجلس الأمن الدولي بالاتفاق النووي مع إيران وقال “سنواصل مساعينا لإطلاق حوار يهدف إلى إيجاد الحلول الوسط وضمان توازن المصالح”.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي تبنى بإجماع أعضائه في عام 2015 عبر القرار 2231 خطة العمل الشاملة التي توصل إليها الأطراف الموقعون على الاتفاق النووي في تموز من العام ذاته وهم إيران ودول خمسة زائد واحد قبل أن تعلن الولايات المتحدة انسحابا أحاديا في أيار من العام الماضي وقامت بعد ذلك بفرض إجراءات اقتصادية جائرة عليها وهو ما ردت عليه طهران مؤخراً بتعليق بعض التزاماتها في الاتفاق النووي.