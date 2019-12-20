كوركوف: الإرهاب الانتحاري ولد بمساعدة الاستخبارات الأمريكية

موسكو-سانا

أكد المسؤول السابق في الاستخبارات الخارجية الروسية ليف كوركوف أن الإرهاب الانتحاري الذي يستخدمه المتطرفون في الوقت الراهن ولد في أفغانستان بمساعدة الاستخبارات الأمريكية.

وقال كوركوف في حديث تلفزيوني لقناة زفيزدا نقله موقع روسيا اليوم إن الموجة الأولى للأشخاص الذين كانوا على استعداد نفسي لارتكاب أعمال إرهابية ظهرت في أفغانستان وشاركت أجهزة الاستخبارات الأمريكية أيضا في هذا العمل إذ كان لدى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية آنذاك العديد من المشاريع للتأثير على النفس البشرية.

وأشار كوركوف إلى أن نتائج العمل في البرامج الأمريكية المذكورة لا تزال مجهولة ولكنها وضعت الأساس لاستخدام الإرهاب الانتحاري بشكل واسع.

وكانت وسائل إعلام أمريكية أشارت أكثر من مرة إلى أن تنظيم “داعش” الإرهابي هو صنيعة أمريكية غربية بامتياز كما أن هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة أقرت في مذكراتها قبل سنوات بأن عددا من الدول الغربية بينها الولايات المتحدة هي المسؤولة عن إنشاء التنظيم الإرهابي وتمويله وتزويده بالأسلحة ودعمه بمختلف الوسائل كما اعترفت كلينتون في جلسة مساءلة أمام مجلس الشيوخ قبل 6 سنوات بمسؤولية بلادها عن إنشاء تنظيم القاعدة الإرهابي في أفغانستان.