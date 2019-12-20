روسيا وأوكرانيا تتوصلان لاتفاق أولي حول ترانزيت الغاز

موسكو-سانا

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أنه تم في ختام المشاورات بين روسيا وأوكرانيا والمفوضية الأوروبية في برلين وضع مشروع مفصل لاتفاقية مرور الغاز الروسي “الترانزيت” عبر الأراضي الأوكرانية.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن نوفاك قوله إن “الأطراف تأمل في أن يتم في القريب العاجل تنسيق الاتفاق النهائي لتمديد عقد الغاز” مشيراً إلى أن مشروع بروتوكول الغاز صار حالياً “في درجة عالية من الجهوزية”.

وأشار نوفاك إلى أن المتفاوضين اتفقوا على تحديد كميات الغاز المزمع ضخها وشروط عقد الترانزيت المقبل ومواعيد توقيع اتفاقه بين الأطراف المعنية.

من جانبه أكد نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروش شيفتشوفيتش أن روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي توصلوا إلى اتفاق من حيث المبدأ بشأن ضخ الغاز الروسي عبر أوكرانيا مشيراً إلى أن الطرفين لن يكشفا عن تفاصيل الاتفاق ريثما يتم “الانتهاء من صياغته وإقراره قبل التوقيع الرسمي”.