مهرجان اللاذقية الثقافي الثاني يفتتح فعالياته بتكريم أعلام المحافظة في الفكر والفن

اللاذقية-سانا

أنشطة فنية متنوعة تشمل الأدب والفن التشكيلي والسينما والمسرح يضمها مهرجان اللاذقية الثقافي الثاني الذي انطلق بدار الأسد للثقافة باللاذقية اليوم.

وتضمن حفل افتتاح المهرجان الذي تقيمه وزارة الثقافة عرضاً راقصاً لفرقة “أغارثا” للمسرح الراقص قدم خلاله الفنانان جرجس جبارة وغربة مريشة حوارية مسرحية تحكي لمحات من تاريخ اللاذقية عبر العصور مع عرض فيلم تسجيلي لاهم أعلام المحافظة من مفكرين وأدباء وشعراء وفنانين إضافة لتقديم الفنان مصطفى يوزباشي عدداً من الأغاني التراثية.

وافتتح ضمن فعاليات المهرجان ثلاثة معارض شملت الفن التشكيلي والنحت بالتعاون مع مديرية الفنون الجميلة والكتاب والهيئة العامة السورية للكتاب ورسوم الأطفال والأشغال اليدوية لطلاب برنامج مهارات الحياة التابع لمديرية ثقافة الطفل.

محافظ اللاذقية ابراهيم خضر السالم وفي كلمة له خلال الافتتاح أشار إلى أن هذه الفعاليات تمثل وسيلة لتوثيق حجم الانتصار على الإرهاب وداعميه وحجم تضحيات قواتنا المسلحة وأن الثقافة هي الشاهد الحي والوجه المشرق لتاريخ سورية التي نشأت منها النوتة الموسيقية والأبجدية الأوليين.

بدورها معاونة وزير الثقافة سناء الشوا أشارت إلى أن مهرجان اللاذقية الثقافي الأول شكل ركيزة لإطلاق المهرجانات في باقي المحافظات فكان باكورة عمل الوزارة للاحتفاء بالثقافة بهدف إبراز مكامن الثراء والجمال فيها وإظهار التنوع والغنى في نسيج المجتمع السوري.

وكرم المهرجان 13 فناناً وأديباً وباحثاً ومفكراً ممن سجلوا حضورهم بالحالة الثقافية في سورية وهم الباحث بالتراث برهان حيدر والدكتوران بسام جاموس وجمال حيدر والفنانان جرجس جبارة وحسين عباس والمطربان خليل صافتلي ومصطفى يوزباشي والنحات علاء الدين حاطوم والفنان التشكيلي علي مقوص والأديبة كلاديس مطر ومدير التصوير السينمائي نائل تركماني والفنان المسرحي وديع ضاهر والشاعر الدكتور وفيق سليطين.

ورأى الدكتور جمال حيدر أن التكريم هو تتويج لمسيرة عمل طويلة وبمثابة الدعم والدافع المعنوي والنفسي للإنسان من أجل الخطوة التي تليها فيما أشار الفنان حسين عباس إلى أهمية تكريم الفنان وهو على قيد الحياة وخاصة أن التكريم يمثل مسؤولية كبيرة معتبراً أن تكريمه اليوم في محافظته هو أهم من أي تكريم بأي مكان آخر.

الفنان يوزباشي وبعد غياب لسنوات عن الساحة الفنية أعرب عن سعادته بوجوده إلى جانب المكرمين معتبراً أن التكريم يؤكد أهمية الفن ومكانته.

كما شهد المهرجان افتتاح صالة سينما كندي اللاذقية بالعرض الخاص للفيلم الروائي الطويل “دم النخل”.

ويتضمن المهرجان الذي تقام فعالياته في أغلب المراكز الثقافية بالمحافظة ويمتد على مدى ستة أيام إطلاق حملة تشجير غابة بأسماء شهيدي حريق الغابات الأخير بالمحافظة بسام جناد وجلال صقر في منطقة البهلولية كما يتضمن ندوات ومحاضرات ثقافية وتراثية وأمسيات شعرية وعروضاً سينمائية ومسرحية وحفلات فنية وفلكلورية وفعاليات خاصة بالأطفال واليافعين وجلسات حوارية.

فاطمة ناصر