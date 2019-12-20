دير الزور تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

دير الزور-سانا

بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية الذي يصادف الثامن عشر من كانون الأول من كل عام اقامت محافظة دير الزور احتفالية بعنوان “عربيتنا.. لغة التميز والجمال” تضمنت ندوة عن أهمية اللغة العربية ومعرضا فنيا وعرض فيلم وثائقي.

وذكر مدير ثقافة دير الزور أحمد العلي أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة الأنشطة والفعاليات التي تنفذها لجنة التمكين للغة العربية في المحافظة.

وتناولت الندوة محورين الأول قدمه الدكتور قاسم القحطاني تحدث خلاله عن الخط العربي كفن وجمال يمثلان هويتنا العربية والإسلامية وإرثنا الثقافي والحضاري التاريخي الذي نعتز به بين الأمم كما أن أحد وجوه جمالية العربية تكمن بالحرف ورسمه والتفنن في تشكيله حيث كان للخط العربي دور ومساهمة كبيرة في الحفاظ على لغة الضاد.

وتناول المحور الثاني الذي قدمته الدكتورة وفاء الحمود الترادف والتضاد في اللغة العربية مؤءكدة ان العربية تعد من اللغات الإنسانية السامية التي لا تزال محافظة على تاريخها اللغوي والنحوي منذ القدم ما أسهم في تعزيز قيمتها وعلو مكانتها فهي لغة العلم والأدب وتحمل مضامينها أبعادا عميقة ومعاني جليلة ويظهر الترادف والتضاد كابرز سماتها فضلا عن تنوع معانيها وغنى ألفاظها.

أما المعرض الفني فاحتوى حسب الفنان غسان رمضان 30 لوحة نفذت بطريقة الحرق على الخشب وأخرى رسم بالفحم تحدثت عن اللغة العربية واهميتها وعن شخصيات فراتية بارزة في اللغة العربية من مدرسين ومعلمين وكتاب وشعراء وخطاطين.

إبراهيم الضللي